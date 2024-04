Wer beim einstündigen Run auf die AC/DC-Tickets zur anstehenden „Power Up“-Tour, der ersten der australischen Hardrocker seit 2015, leer ausgegangen ist, nimmt mit dem in seiner eigenen Spitzenklasse spielenden Nürnberger Tribute Barock um Teufelsgitarrist Eugen Torscher vorlieb.

Und stimmt sich bei „The Very Best Of“ (Fr, 19.4.) oder/und dem „Classics 80ies Special“ (Sa, 20.4.) mehr als standesgemäß auf Angus & Co. ein! -pat