Vergangenen Sommer ist ein schlohweißer Angus Young gottgleich mit ungebrochenem Spaß an der Sache u.a. auf dem Hockenheimring zum vermeintlich letzten Mal über deutsche Bühnen geturnt.

Jetzt geht die „Pwr Up“-Welttournee überraschenderweise weiter: 37 Jahre nachdem AC/DC in der Schwarzwaldhalle ihre Höllenglocken geläutet haben, kehren die Australier open air für eines von nur drei Deutschlandkonzerten nach Karlsruhe zurück (So, 17.8., Peter-Gross-Bau-Areal, Messe Karlsruhe, Rheinstetten, Tickets: www.vaddi-concerts.de). Die langfristige Alternative heißt aber weiterhin Barock, „Europe’s Greatest Tribute To AC/DC“, 2025 auf „Highway to Hell“-Tour. -pat

„Aufgrund von Terminüberschneidungen“ muss das Barock-Konzert am Fr, 11.4. mit dem Termin am Sa, 12.4. zusammengelegt werden. Die bisherigen Stehplatzkarten für Freitag behalten ihre Gültigkeit für den Samstagstermin; die erworbenen Sitzplatzkarten für Freitag können am Samstag an der Abendkasse in Sitzplatzkarten für Samstag umgetauscht werden. Wer den Samstagstermin nicht besuchen kann, hat die Möglichkeit, die Freitagskarten an der Vorverkaufsstelle, an der sie gekauft wurden, wieder zurückzugeben.