Die drei schwedischen Schwestern Greta, Stella und Sunniva Bondesson alias Baskery spielen eine druckvolle Kombination aus klassischer Rootsmusik und Americana mit einem Hauch von Punk, was ihnen den Ruf als die Königinnen des Banjopunk einbrachte.

Seit 2008 haben sie fünf Alben raus, das bis dato letzte von 2022, „V: End Of The Bloodline“, wurde von Sean Lakeman (u.a. The Levellers, Billy Bragg) produziert. Sie haben schon Robbie Williams supportet und große Festivals gespielt wie „Glastonbury“, „Newport Folk“, „SXSW“ oder „Calgary Folk“ in Kanada. -rw