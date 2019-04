Beans On Toast

Nachdem der „Drunk Folk Singer“ zuletzt als Buchautor aufgetreten ist, steht jetzt wieder die Musik im Vordergrund.

„A Bird In The Hand Marks Beans“ heißt das zehnte Studioalbum von Jay McAllister, der auch in den klassischen Folk-Songs wieder jede Menge skurrilen Humor beweist, wenn er wortreich-poetisch zu zarter Instrumentierung mit Gitarre, Perkussion und Klavier seine großen Themen Politik, Drogen und Liebe besingt. -pat