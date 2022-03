Mit dem All-Time-Triumvirat „Hello Joe“, „Hand In Hand“ und „I Don’t Care As Long As You Sing“ markiert „Smack Smash“ 2004 den großen Durchbruch der fünf Berliner, die sich heute so ziemlich alles nachsagen lassen – außer Punkrock zu machen.

Über die vergoldeten „Limbo Messiah“ und „Boombox“ haben sich die Beatsteaks bis zur 21 Songs umfassenden 2017er Gästensause „Yours“ mit Farin Urlaub, Stereo Total, Chad Price, Jamie T. und Deichkind zu einer der größten Rockbands Deutschlands hochgespielt. Auch weil man sie allerspätestens an der Stimme von Arnim Teutoburg-Weiß schon nach wenigen Takten heraushört. Ob Pop, Dub, Polka oder eben P***. -pat