Der Testsieger rappt wieder!

13 Jahre nach „Blast Action Heroes“ und teils grandios gefloppten Soloausflügen haben die Füchse von der Elbe im Spätsommer 2016 ihr mit derber Spannung erwartetes viertes Album „Advanced Chemistry“ veröffentlicht. Da geht gleich mal ein High-Five nach Heidelberg, aber das war’s dann auch schon wieder an Message.

Dass DJ Mad, Denyo und Eizi Eiz außer überstrotzender Selbstbelobigung und dem Hochlebenlassen ihrer besten, aber vergangenen „Chili-Chil Bäng Bäng“-Tage nicht mehr allzu viel auszusagen haben, wurde schon mit dem ersten vorab gedroppten Track manifest – aber wie!

Dem Signalhorn eines einlaufenden Containerschiffs gleich dröhnt der Bass beim HH-verherrlichenden „Ahnma“, in dem Gzuz allein mehr Bambule macht als seine ganze Strassenbande und Gentlemen zusammen! Und der vertonte Wikipedia-Eintrag „Es war einmal…“ hat gleichfalls das Zeug zum jungen Deutschrap-Klassiker. Statt eben diesen Zeiten hinterherzunölen, sollte man also besser Schwermut Schwermut sein lassen und sich an dem erfreuen, was das Comeback sonst noch so mit sich bringt: eine absolut fette Beginner-Tour! -pat