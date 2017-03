Beier & Hang / Panne Bierhorst

Smarter Städter trifft niederbayrischen Grantler, und das jeden Tag im eigenen Zuhause.

Denn Max Beier und David Hang teilen sich die Wohnung in einem kühnen Selbstversuch der männlichen Emanzipation. Doch was als Freundschaft beginnt, entwickelt sich bald zum zwischenmännlichen Zicken-Terror, zum Stellungskrieg an der Geschirrspülfront, und gewaschen – oder liegengelassen – wird nicht nur „Schmutzige Wäsche“, wie die Satire-WG-Show titelt...

Tags drauf im Mikado: PanneBierhorst – Bierhorst, vielen bekannt von den Monsters Of Liedermaching, kommt mit dem Hamburger Kultpianisten Sven Panne, der Klavier mit Händen und Füßen spielt (11.3., 20 Uhr). -bes