Bell Witch, Golpe & Slon, Dark Prog Fullon Forrest

Ein Düstertraum wird wahr!

Jedenfalls für die Gefolgschaft von Bell Witch: Spätestens mit dem 2017er „Mirror Reaper“, einem 83-minütigen Song in Albumformat, hat sich das Duo aus Seattle an die Spitze des amerikanischen Doom Metals gespielt. Ganz in dieser Tradition und mit atmosphärischem Sound durch den Einsatz von Orgeln und Synthesizern kommt ihr aktueller Release „The Clandestine Gate“ daher, Auftakt der Albumreihe „Future’s Shadow“. Support: die italienische Funeral-Doom-Band Fuoco Fatuo (Do, 24.8., 20 Uhr).

Golpe bringen Punk aus Mailand und Slon Alternative und Grunge aus Sizilien nach Karlsruhe (Fr, 25.8., 21 Uhr). Das P8-Wochenende gipfelt in einer „Dark Prog Fullon Forrest“-All-Night-Long-Party des Nahiri Projekts (Sa, 26.8., 22 Uhr) mit Specials wie Chai-Tee und Energieballs. -pat