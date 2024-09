Berlin Blackouts, Not The Ones & Hard-Ons

Melody Punk’n’Roll mit ordentlich Drive und geschmeidigem Finish ist der Singnature Sound dieser Kreuzberger.

Wie die Berlin Blackouts kommt auch die zweite „Wanda Records“-Band des Abends aus der Hauptstadt: Not The Ones, die simplen 77er-Punk mit Ohrwurmmelodien zocken (Fr, 4.10.).

Die seit 1981 aktiven Hard-Ons sind eine der erfolgreichsten Independent-Bands Australiens; seit 2021 ist mit „You Am I“-Frontmann Tim Rogers einer der Elder Statesmen der Down-Under-Szene wesentlicher Part des Pop-Punk-Quartetts aus Sydney (Sa, 5.10.). -pat