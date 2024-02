Der norwegische Superstar, Singer/Songwriter, Multiinstrumentalist und virtuose Looper ist nach längerer Pause wieder zurück.

Vor über zehn Jahren war er mal beim „Zeltival“, „ein wenig erinnert die Falsettstimme von Jarle Bernhoft an den aktuellen Abräumer Pharrell Williams“, schrieb INKA-Autor Friedemann Dupelius damals.

Mühelos schafft es der Ausnahmeperformer mit der souligen Stimme, „mit ein paar Loops den Sound einer ganzen Band zu produzieren, inkl. aller Instrumente und Backgroundgesang in mehrfachen Harmonien“ (The Guardian). Er hat sein neues Album „Avenue Of Loveless Hearts“ dabei. Support: Darling West.

Parallel: der Dauerbrenner „Caveman“ mit Martin Luding. -rw