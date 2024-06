Mit ihrer ersten EP „God Made Me An Animal“ hat diese Supergroup 2023 ein klares Statement abgeliefert!

Hardcore, Mathcore, Metal und mehr liefert der Energiemix des Szenegrößenbandprojekts Better Lovers, bestehend aus den drei ehemaligen „Every Time I Die“-Members Jordan Buckley (Gitarre), Steve Micciche (Bass) und Clayton „Goose“ Holyoak (Drums) mit ihren neuen Mitstreitern Greg Puciato (Vocals, Ex-„Dillinger Escape Plan“) und Will Putney (Gitarre, Ex-„Fit For An Autopsy“).

Support bei dieser „Dudefest“-Clubshow: die Rastatter In schwerer See. -pat