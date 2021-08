Biergartenbühne @ Alte Hackerei 2021

Parallel zu den „SAU e.V.“-Beiträgen für „Toujours Kultur“ läuft der Hackerei-Neustart im überdachten Biergarten.

Hier geht’s regensicher weiter mit Not The Ones (Fr, 6.8.) aus Ost-Berlin und ihrem simplen, aber charmant-britischen 77-Punk à la Alternative TV und Adverts mit Boys/Lurkers-Ohrwurmmelodien. Dann präsentieren die Celtic Punks The Rumjacks (Do, 19.8.) nach dem Rausschmiss von Gründungsmitglied Frankie Mclaughlin mit ihrem neuen Frontmann Mike Rivkees das frisch releaste fünfte Album „Hestia“ und machen Flogging Molly und den Dropkick Murphys zusehends die Fanbase streitig. Aus Nürnberg kommen The Meanbirds (Fr, 3.9.), deren Sänger Magenta Caulfield in internationalen Streetpunk-Kreisen aus „Rejected Youth“-Zeiten bestens bekannt ist.

Im Jancee Pornick Casino (Fr, 10.9.) zocken die Kölner „Rasputins Of Rock“ von Exil-Texaner Jancee Warnick einmal mehr ihre Rockabilly-Country-Garage-Surfer-Mucke. Mit dem „Chaos Comedy Club“ (Sa, 11.9.) kehrt ein anderer regelmäßig gesehener Gast nach langer Zwangspause zurück und präsentiert sein gemischtes Line-up mit den frischesten Comedy-Köpfen aus ganz Deutschland.

Anschließend liest der Mitbegründer von Bands wie Angeschissen, Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut, Oma Hans, Kommando Sonne-nmilch, N.R.F.B., Alte Sau und Maulgruppe aus seinem 2020 erschienenen Konvolut „Der mit der Luft schimpft“. Dabei wird Jens Rachut (So, 19.9.) von Thomas Wenzel (Sterne, Goldene Zitronen) musikalisch begleitet. Zwischendurch versteigert Tex Dixigas noch angesammeltes „Top oder Flop?!“-Vinyl (Mi, 11.8.+8.9., 19 Uhr). Beginn: je 20 Uhr. -pat