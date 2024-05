Nach den vielversprechenden ersten Hammerschlägen geht das neue Schallplatten-Memorabilia-Versteigerungsformat von Studio Eins Records und Alter Hackerei in die zweite Runde.

Vor der Show gibt man ausgedienten Platten oder musikbezogene Sammlerstücke wie Bandshirts oder Kassetten zur Versteigerung an der Bühne ab – und dann heißt es: „Biet It!“ Auf Wunsch kann man seine Sachen auch selbst anpreisen! Nichtversteigerte Auktionsgüter werden in der finalen Zerstörungsorgie von Orgel Krueger, Bingo Bongo, LP Plexxter und Rattengesicht spektakulär zerhackstückt!

Die AuktionärInnen erwartet außerdem ein Unterhaltungsprogramm mit „Das Pausenclown“ Tinka am Halbzeitshowglücksrad und der Musikpolizei in Person von Wachtmeister Bronkowitz. Fehlt nur noch der passende Hausschnaps. In der INKA-Vorschlagsbox: Die Rille und Vinyllo. -pat