Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Die Schallplatten- & Memorabilia-Auktion präsentiert von Studio Eins Records.

Nichtversteigertes wird im furiosen Finale von den Scharfrichtern Orgel Krueger, Bingo Bongo, LP Plexxter & Co. spektakulärst zerstört! -pat

Mi, 12.11., 19 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe, Eintritt frei

