Biet It!
Popkultur // Artikel vom 12.11.2025
Die Schallplatten- & Memorabilia-Auktion präsentiert von Studio Eins Records.
Nichtversteigertes wird im furiosen Finale von den Scharfrichtern Orgel Krueger, Bingo Bongo, LP Plexxter & Co. spektakulärst zerstört! -pat
Mi, 12.11., 19 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe, Eintritt frei
