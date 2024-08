Die Hackerei-Schallplatten- und Memorabilia-Versteigerung hat sich in den vergangenen zwei Monaten neu erfinden müssen.

U.a. bespaßen nun Tinka als „Das Pausenclown“ am Halbzeitshowglücksrad und wechselnde Moderatoren (z.B. die Bietles) mit Sidekick Wachtmeister Bronkowitz von der Musikpolizei. Man kann seine ausgedienten Platten oder musikbezogene Sammlerstücke wie gehabt vor der Show zur Auktion abgeben oder neuerdings auch selbst anpreisen. Vinyl, das nicht an den Mann kommt, wird im furiosen Finale von den Zerstörern Orgel Krueger, Bingo Bongo, LP Plexxter & Co. verhackstückt. Darauf einen der ebenfalls frisch eingeführten „Biet It!“-Shots! -pat