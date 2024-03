Studio Eins Records und die Alte Hackerei präsentieren ein neues Schallplatten-Memorabilia-Versteigerungsformat!

Vor der Show gibt das Publikum seine ausgedienten Platten (oder musikbezogene Sammlerstücke) zur Versteigerung an der Bühne ab – und dann heißt es: „Biet It!“ Auf Wunsch kann man seine Schallplatte sogar selbst auf der Bühne anpreisen!

Nichtversteigerte Auktionsgüter werden am Ende im Finale furioso in gewohnter Manier von den Zerstörern Orgel Krueger, Bingo Bongo, LP Plexxter und Co. auf spektakuläre Weise massakriert! Die Gäste erwartet außerdem ein buntes Unterhaltungsprogramm mit vielen Neuerungen und Überraschungsspecials wie bspw. ein Glücksrad und wechselnde Moderatoren(-Teams). -pat