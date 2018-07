Big Band Hop feat. Teddy Schmacht

Das wird nice.

Die satten Bläsergrooves der Up To Date Big Band treffen auf die samtige Stimme von Charmebolzen und Entertainer Teddy Schmacht. Wenn einer Schmelz in der Stimme hat, dann doch dieser Crooner. Dazu wird Lindy Hop getanzt, bis die Sohlen glühen. Die ersten Tanzschritte werden in einer kurzen Einführung gezeigt. -er