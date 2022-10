Big Band Hop XXL feat. Teddy Schmacht & Up To Date Bigband

Der gar nicht mehr geheime Tipp für tanzwütige, gutgelaunte und swingliebende Wochenstarter im Karlsruher Westen geht nach der Pandemiezwangspause in eine neue Runde.

Und zwar statt am Montag samstags im XXL-Format mit der Up To Date Bigband und Gastcrooner Teddy Schmacht. Die sympathische Band ist immer nah am Publikum und spielt Klassiker der goldenen Swing-Ära.

Wer den niveauvollen Spaß mal testen will: Die ersten Tanzschritte kann man in einer kurzen Einführung lernen und sofort losswingen. -rowa