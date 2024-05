Big Band Hop XXL feat. Up To Date Bigband

Der mittlerweile gar nicht mehr so geheime Tipp für alle Swingliebhaber fährt bei der nächsten XXL-Ausgabe die Up To Date Bigband auf.

Bevor das 20-köpfige Rüppurrer Kollektiv in seinem Mühlburger Wohnzimmer das aktuelle Programm mit bekannten Klassikern der goldenen Ära aufs Parkett schickt, können Ungeübte in einer kurzen Einführung die ersten Tanzschritte erlernen (19.15 Uhr) – und sogleich anwenden (20.15 Uhr)! -pat