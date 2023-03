Big Band Summit Waldbronn 2023

Der Ettlinger Trompeter und Bandleader der Jazzgroover Chameleon, Steffen Dix, hat während der Pandemie auch dank Bundesfördermitteln ein spannendes Projekt aus der Taufe gehoben: das Vintage Jazz Orchestra.

Die Band spielt Originalarrangements und Transkriptionen, vor allem von Count Basies Old Testament Band und aus der frühen Zeit von Duke Ellington. Ziel ist es, den Originalen dabei möglichst nahezukommen. Hilfreich sind Gastsolisten wie Alberto Menendez (Tenorsax) und Maximilian Strauch (Posaune), die gleichzeitig auch die Sätze anleiten und einstudieren. Stargast der Band ist die Sängerin Eva Leticia, die auch schon mit Max Greger, der SWR Big Band und anderen prominenten Besetzungen gesungen hat.

„Um das Vintage Jazz Orchestra jetzt final auf die Bühne zu bringen, veranstalten wir am 18.+19.3. einen ‚Big Band Summit‘ im Waldbronner Kurhaus. Am Samstag gibt es eine Abendveranstaltung ab 20 Uhr mit Swingmusik, das Vintage Jazz Orchestra spielt Originalarrangements aus der großen Ära der Big Bands. Besonders freuen wir uns auf Eva Leticia am Gesang. Das Kurhaus hat einen großen Saal mit Parkettboden, Tanzen ist ausdrücklich erwünscht! Über diese Musik können sich vor allem die Lindyhopper freuen, die Tänzer sind eine große Bereicherung dieser Veranstaltung“, so die Macher. „Am Sonntag treffen sich Amateur-Big-Bands aus der Region. Diese suchen nach dem langen Corona-Stillstand dringend nach guten Auftrittsmöglichkeiten und bekommen dies bei uns geboten. Dieser Tag wird besonders interessant, weil da ganz unterschiedliche Stilrichtungen zu hören sind.“

Angekündigt haben sich bisher die Big Band 17 aus Mannheim, das Palatine Jazz Orchestra, die BOK Big Band aus Karlsruhe und die Big Band des MV Wolfartsweier, die zwischen 11 und bis 19.30 Uhr bunt gemischten Sound zwischen Swing und Pop auf die Bühne bringen. Bei einem erfolgreichen Verlauf ist geplant, die Veranstaltung regelmäßig zu wiederholen. -rw