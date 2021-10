Mit gefeierten Alben wie „Love Is The Key“, „Thumb A Ride“, „I’m Your Man“, „Time“ und „Neck Bone Stew“ hat sich der Bluesmann aus North Carolina über 28 Bühnenjahre hinweg in der europäischen Szene einen angesehenen Namen gemacht.

Jetzt knüpft Big Daddy Wilson mit seiner Band The Goosebumps Brothers an die unterbrochene „Deep In My Soul“-Tour an. -pat