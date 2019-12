Bigband Hop

Swing war eigentlich die Tanzmusik der 1920er Jahre, erfreut sich aber noch heute großer Beliebtheit.

Kein Wunder, macht doch das stilechte Zappeln besonders live jede Menge Spaß, wie die regelmäßigen Veranstaltungen mit der Up To Date Big Band beweisen. Die grundlegenden Schritte werden vor dem Gig erklärt, es sind also auch Anfänger herzlich willkommen. -er