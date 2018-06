Black Metal ohne Growling und mit Geige.

Was soll nach diesem Youtube-Kommentar noch Treffenderes über Birdeatsbaby gesagt werden? Dass Frontfrau Mishkin Fitzgerald von der Kirchenmusik zum Rock & Roll kam?

Dass das vierte Studioalbum der Brightoner „Tanta Furia“ heißt? Dass ihre Live-Gigs ein theateralisches Highlight sind? Vielleicht einfach noch ein Youtube-Kommi: „Not sure how I got here. Not disappointed.“ -fd