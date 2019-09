Birdland 59

Von Mi-Sa, 4.-7.9. findet zum achten Mal der beliebte Ettlinger Jazz-Workshop statt.

Hier unterrichten die Saxofonisten Steffen Weber und Peter Lehel, Trompeter Mathias Bergmann, Pianistin Anke Helfrich, Sängerin Viviane de Farias, Bassist Thomas Katz, Gitarrist Christian Eckert und Drummer Markus Faller (Anmeldung auf www.birdland59.de). Die Einheiten werden durch Sessions und Konzerte ergänzt.

Am Fr, 6.9., 20.30 Uhr, laufen die Dozenten dabei in voller Frau-/Mannschaftsstärke auf – eine Formation, die man in dieser Besetzung nur in Ettlingen erleben kann. Ebenfalls öffentlich und sogar kostenlos ist das Abschlusskonzert der Workshops am Sa, 7.9., 19.30 Uhr. Als passionierter „Wissensvermittler“ und Jazz(er)-Macher gilt auch Trompeter Stephan Zimmermann, der an der Mannheimer Musikhochschule lehrt. Der vielbeschäftigte Musiker kommt mit seinem All-Star-Quintett (Fr, 20.9., 20.30 Uhr). -er