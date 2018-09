Birdland 59: Saisonauftakt & Dozentenkonzert

Eines der Glanzlichter des Ettlinger Jazz-Workshops und gleichzeitig Auftakt der Herbstsaison ist alljährlich das Dozentenkonzert.

Acht hochkarätige Jazzer treten an und sind nur an diesem Freitag in dieser Formation zu hören und zu erleben. Ebenfalls öffentlich (zudem kostenlos) ist das Workshop-Abschlusskonzert am Sa, 8.9. bei dem die Workshopteilnehmer zeigen, was sie so gelernt haben.

Es finden sich garantiert zusammen: Eva Mayerhofer (voc), Peter Lehel (sax), Steffen Weber (sax), Felix Fromm (tb), Christian Eckert (g), Anke Helfrich (p), Thomas Katz (b) und Markus Faller (dr). -hs