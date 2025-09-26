Bizkit Park

Popkultur // Artikel vom 26.09.2025

Diese Belgier gelten als Europas beste Nu-Metal-Cover-Band und haben neben Limp Bizkit und Linkin Park auch Korn, System Of A Down, Slipknot, Papa Roach, Deftones und Disturbed auf dem Kasten.

Passend dazu gibt’s eine fette 90er/2000er-Party! -pat

Fr, 26.9., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe

Future Dilf

Karlsunruhe: Future Dilf & Still Stories

Popkultur // Artikel vom 27.09.2025

Offiziell haben die beiden Ettlinger nix mit „I'd Like To"-Daddy-Akronymen am Hut.

Fallwander (Foto: Marie Gryczka)

Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka

Popkultur // Artikel vom 27.09.2025

Eine sehr coole Doppelshow!

Ascendancy

Heavy Metal Powerblade Vol. 3

Popkultur // Artikel vom 27.09.2025

Die dritte „Powerblade" bringt wieder ein tief im klassischen Metal verwurzeltes Line-up auf die P8-Bühne.

Eyes (Foto: Peter Troest)

Abgesagt: Eyes

Popkultur // Artikel vom 26.09.2025

Dieses dänische Hardcore-Quintett ist berüchtigt für seinen chaotisch-noisigen Sound.

Weeland

Weeland

Popkultur // Artikel vom 26.09.2025

Weeland nennt der Gitarrist Patrick Wieland sein Bandkollektiv mit Sängerin Esther Cowens, Schlagzeuger Tommy Baldu, Tastenvirtuose Martin Meixner und dem Berliner Bassisten Martin Stumpf.

Bizkit Park

Popkultur // Artikel vom 26.09.2025

