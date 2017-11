Black Oak hatten vor knapp zwei Jahren die erste lange Café-Nun-„Saison“ beendet.

Bei der Wiedereröffnung sind sie als erster Act wieder zu Gast: Black Oak ist die neue Band von Geert van der Velde (The Black Atlantic) und Thijs Kuijken (I am Oak); die beiden stehen in der Tradition von britischem und amerikanischem Folk und bringen ihr Album „Equinox“ mit, das sie als modernes Akustik-Pop-Album verstehen. -rw