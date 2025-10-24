Die Black Sea Shipping Company kombiniert Klezmer, Balkan-Swing und Americana und hat sich mit diesem Stilmix eine Menge Fans in Karlsruhe erspielt.

Seit sie sich entschlossen haben, die Gitarre durch ein paar Verstärkerröhren zu jagen und zur klassischen Besetzung mit Geige, Saxofon und Kontrabass ein Schlagzeug dazuzuholen, ist der Sound kantiger geworden und schiebt auf die Tanzfläche! -rw