Mit seinem wuchtig-traditionellen Hardrock erzielt das Quartett aus Edmonton/Kentucky seit dem dritten Album „Between The Devil And The Deep Blue Sea“ (2011) internationale Charterfolge.

Die wurden mit dem im vergangenen September erschienenen „Screamin’ At The Sky“ weiter untermauert. Jetzt kommen Black Stone Cherry um Sänger und Gitarrist Chris Robertson für grade mal fünf Shows nach Deutschland. Special Guest: Kelsy Karter & The Heroines. -pat