Das Alter Ego der durch The Darts und The Love Me Nots bekannten amerikanischen Rocksängerin kommt erstmals nach Deutschland.

In einer Besetzung aus Bläsersektion, Bass und Drums zeigt sich Nicole Laurenne (Keyboard/Gesang) mit Black Viiolet von einer ganz neuen souligen Seite. Support: das „Blues Vulcano Duo“ Mustang Fang (Karlsruhe). -pat