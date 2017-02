Das königsblaue Basler Quartett setzt sich aus zwei Geschwisterpaaren zusammen.

Jennifer (Gesang) und Imogen (Keyboards) Jans und die beiden Brüder Axel (Gitarre) und Stefan Rüst (Schlagzeug) kreieren auf dem Debüt „Of Inner Cities“ zwischen melodischen Klavierintros und atmosphärischen Akkordfolgen weite, immer mal wieder von Großstadtsounds durchzogene Klangsphären. Sie nennen es „Music For The Lost And Found“ – und die tönt geheimnisvoll, harmonisch und hochästhetisch! -pat