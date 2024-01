Blue Church: Exultatio Quartet

Popkultur // Artikel vom 28.01.2024

Mit ihrem Mix aus US-Surfsound, griechischem Rembetiko, No Wave und orientalischen Einflüssen vor sechs Jahren als große neue Indiehoffnung gefeiert, gibt’s jetzt das langerwartete neue Album der in Berlin ansässigen Band um Sänger und Songschreiber Jonas Poppe, Gründungsmitglied Chris Imler (Drums), Gitarrist Richard Murphy und Rémi Letournelle an Bass und Synthesizer.