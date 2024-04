Blues Caravan 2024

Mit der 2024er Ausgabe der „Blues Caravan“-Tour feiert Ruf Records, eines der weltweit führenden unabhängigen Musiklabels, sein 30-jähriges Bestehen.

Das Konzept der Show, die nun zum 19. Mal auf Welttournee geht: Jeder der drei Headliner spielt ein komplettes Liveset, bevor am Ende alle bei einer Jamsession auftreten.

Dabei sind diesmal neben Katarina Pejak (dem „Caravan“-Publikum von der Tournee 2019 bekannt) Bluesrocker Alastair Green (u.a. langjähriger Tourgitarrist des Alan Parsons Projects und Sideman von Sugaray Rayford, der sich in jüngster Zeit auf sein eigenes Powertrio konzentriert) und Eric Johanson (aufstrebender Szenestar, dessen Alternativ-Blues-Album „The Deep & The Dirty“ mit Elementen aus Hard Rock, Americana, New Orleans Funk und Country 2023 auf Platz eins der Billboard-Blues-Charts einstieg). -pat