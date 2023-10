Blues @ Jubez

Der britische Bluesrocker und Singer/Songwriter Danny Bryant und sein Quintett stellen am Do, 9.11., 20 Uhr, ihr neues Studioalbum „Rise“ live vor.

Stilistisch bleibt sich Danny Bryant treu, aber Produzent Ian Dowling (u.a. Adele) hat ihm einen moderneren Sound verpasst.

Am Do, 23.11., 20.30 Uhr, gastieren dann Tommy Castro & The Painkillers auf ihrer „30th Anniversary European Tour“ in der Blueshochburg am Kronenplatz. „A Bluesman Came To Town“ heißt das aktuelle Album der Genrelegenden. -rw