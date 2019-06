Bodek Janke ist Musiker, Multi-Percussionist, Tablaspieler und kosmopolitischer Freigeist.

Das aktuelle Album „Song“ macht seinem Namen entsprechend alle Ehre. Es enthält Liedgut aus aller Welt, das kräftig gegen den Strich gebürstet und mit der Kraft der Improvisation neu aufgezogen wird.

An der Seite des gebürtigen Polen, der sich einst in Karlsruhe die ersten musikalischen Sporen verdiente, sind die namibische Singer/Songwriterin Shishani, sein langjähriger Weggefährte Kristjan Randalu am Klavier, sowie der britische Bassist Philip Donkin. Nicht verpassen! -er