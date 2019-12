Bohren & Der Club Of Gore / Surai

Ein Auftritt des Kollektivs aus Mülheim an der Ruhr kann ohne Rücksicht auf den Rest unter „Konzert des Monats“ laufen!

Bohren & Der Club Of Gore gehört weltweit zu den ganz Großen, wenn es um Dark Jazz und minimalistisch dahinwogende Ambient-Klangwelten geht. 2016 überbrückte man mit dem ersten Best-of „Bohren For Beginners“; am 10.1. erscheint nach sechs Jahren der „Piano Nights“-Nachfolger „Patchouli Blue“.

Sphärische Klanghorizonte eröffnen sich auch bei Surai, wenn Johannes Künzler seinen Obertongesang mit indischer Tanbura japanischer Koto, griechischer Monochord und Ocean Drum zu freien Improvisationen und trance-rhythmischen Arrangements verbindet. -pat