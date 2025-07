Auf der Suche nach Urharmonien: Im Frühjahr 2024 feierte der Schweizer Musiker nach vier Jahren sein Bühnencomeback mit einer ausverkauften Tour der Extreme.

Laut oder leise, schwitzig oder besinnlich, Pogo oder Flöten. Auf seiner „The Quiet & The Riot“-Tour zeigte er in zwei radikal unterschiedlichen Konzertformen die introspektive wie wilde Seite Bonapartes. Auf seiner Tour bekommen die ruhigen Stücke einen eigenen entschleunigten Raum. Beispielhaft sein größter Hit „Melody X“ aus der Netflix-Serie „Dark“, der in einer komplett neuen Fassung erklingt. -rw