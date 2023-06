Bossarenova Trio

Nach den melancholischen Sphären ihrer ersten Produktion „Samba Prelúdio“ bricht das transatlantische Trio auf „Oceano Atlântico“ nach Rio de Janeiros auf.

Angetrieben von Joo Kraus (Trompete/Beatbox/Spoken Word) und Ralf Schmid (Piano) sowie einem brasilianischen Gastperkussionisten entstehen in diesem Benefizkonzert für den neuen Tempel-Flügel pulsierende Grooves nahe an Samba und Brazilectro, aufladen von Paula Morelenbaums Gesangslinien.

Kompositionen von Caetano Veloso, Ivan Lins, Chico Buarque oder Edu Lobo werden rekomponiert, woraus das Ensemble seine eigene Musiksprache entwickelt: „Playful, deep and cutting-edge, uniting Brazil, Germany and the world.“ -pat