Bradley Palermo, Tim Holehouse & Three For Silver

Als „music hub in the heart of Karlsruhe“ hat Paul Burke seinen dieses Jahr 20. Geburtstag feiernden Irish Pub über bald 20 Jahre etabliert.

Zwei Tipps aus dem fülligen Gratiskonzertkalender: Nach einem Doppel-Gig des kalifornischen Americana-Singer/Songwriters Bradley Palermo und UK-„Mutant Blueser“ Tim Holehouse (Fr, 29.3.) grollt Lucas Warford im Portland-Trio Three For Silver (Sa, 30.3.) über sein einzigartiges Bass-Banjo, dass man meinen könnte, Tom Waits himself stünde auf Scruffys Bühne! -pat