Brazilian Sounds: Forró

„Leicht zu tanzen, schwer zu vergessen“.

Das ist Forró, ein immaterielles Kulturerbe Brasiliens, ein beliebtes und tanzbares Musikgenre. Caramuru, Diego Oliveira und Cainã Araújo sind drei brasilianische Solokünstler, die hier im Trio bekannte Forróhits zelebrieren: Cainã Araújo, Akkordeonist, Sänger und Komponist, veröffentlichte 2018 das Album „Estrada do meu peito“, das ihm den Weg nach Europa eröffnete.

Diego Oliveira, Zabumbeiro und Sänger, hat in seiner 17-jährigen Karriere den Forró mit modernen Einflüssen bereichert. Er hat in Brasilien zwei Alben und eine DVD veröffentlicht und ist nun in Europa ansässig. Bestens bekannt hier ist natürlich der Singer/Songwriter Caramuru, Bandleader von Forró de KA, und auch Mitbegründer des Tanzvereins Forró in Karlsruhe.

Vor dem Konzert findet ein kostenfreier Forróschnupperkurs statt. -rw