Die Münchner Garage-Rocker sind bekannt für wilde, energiegeladene Bühnenshows voller Glitzer samt selbstentworfener Lichtinszenierung.

Begleitet von Showtanzlegende Pavo Royal verspricht Brew Berrymore live ein visuelles und musikalisches Spektakel – eine Performance mit alternativem Gitarrensound, Synthiehymnen und einem schrägen wie stimmigen Mix aus Indie und 80ern.

Tyles sind eine neue Band aus Karlsruhe, deren 70ies-inspirierter Garage-Rock von der souligen Stimme ihrer Sängerin Samira Dahl lebt. -rw