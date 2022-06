Bruchsaler Kultursommer 2022

In den Corona-Sommern 2020 und ’21 als Spontanreaktion auf den weitgehenden Stillstand der Kulturszene ins Leben gerufen, geht der „Bruchsaler Kultursommer“ im Atrium beim Bürgerzentrum am Fuß des mittelalterlichen Bergfrieds 2022 in seine dritte Runde.

Diesmal an acht Abenden übers Pfingstwochenende von 2. bis 11.6. Das von BTMV und Stadt gemeinsam organisierte eintrittsfreie Programm ist ein Stelldichein bekannter regionaler Coverbands mit einem Potpourri aus Rock- und Popklassikern. Es spielen jeweils ab 19 Uhr Lässsig und die Seàn Treacy Band (Do, 2.6.), das Dreimannquartett und The Uptown Band (Fr, 3.6.), Addicted und Café Achteck (Sa, 4.6.), Gorilla Moove und Handmade Reloaded (So, 5.6.), Hannah & Niklas und Sunday Rest (Mo, 6.6.), Cris Cosmo und die Zap Gang (Fr, 7.6.) sowie Die Kraichgauboys und Blechinger (Sa, 11.6.). Auch das „After-Work Atrium“ (Do, 9.6., 17-23 Uhr) mit seinen chilligen DJ-Beats bei feinen Drinks bleibt erhalten. -pat