Brunoï Zarn & The Casey Jr. Ride

Heute ist Großkampftag im Kohi mit zwei Musik-Acts und einer Vernissage von Jens Andres.

Der Franzose Brunoï Zarn (Ex-Kestekop) gilt manchen als Reinkarnation von Alan Vega (Suicide), in seinen neuen Songs trifft aber vielleicht auch Gene Vincent auf Kraftwerk. Im Anschluss an die elektronische Schamanenshow machen The Casey Jr. Ride gleich weiter mit Blubberbässen und viel Hallgewaber. Ist aber Psychedelik-Rock, kein Dub. -rw