Buchi & The Southbound Allstars

„Seán Treacy Band“-Drummer Stefan Buchholz trommelt seine Southbound Allstars zusammen.

Seit Jahren ist er mit dem Soloprojekt „Buchi trifft“ monatlich in KA zu sehen und setzt dieses Konzept jetzt in größerem Stil an der Seite von Bassist Claus Bubik und TopmusikerInnern aus seinem Netzwerk fort.

Bei der Premiere bilden die beiden mit Miriam Martin (Vocals), Jan Martin und Peter Kassner (Gitarren), Matthias Stadter (Keyboards) und Sean Guptil (Trompete) die Band; als Gäste begrüßt Moderator Teddy Schmacht Olli Roth, Seán Treacy, Stefan Zirkel (Cool Breeze), Dan Lucas (The Voice Senior), Ezio und Henning Wehland (H-Blockx).

Zwei Euro pro Ticket gehen an die Kinderschutzstiftung Hänsel & Gretel. -pat