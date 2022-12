By Heart Trio Schlotte, HB-W & Frisch

Wenn Helmut Bieler-Wendt (Geige), Sue Schlotte (Cello) und Johannes Frisch (Kontrabass) zum vierten Advent aufspielen, gibt’s statt süßen Streicherklängen ein lustvolles Durchstreichen der Gefilde von Klassik, Minimal, Noise und Jazz.

Für ihr wohliges Gekratze, den heftigen Aufeinanderprall und herbes Saitenschnalzen benötigt das By Heart Trio keine Noten, denn sie improvisieren auswendig – auch als kleinen Vorgeschmack aufs Wiedersehen mit ihrem in den USA lebenden Compadre und russischen Dissidenten Misha Feigin, der sich für kommenden Sommer wieder zum Aufeinandertreffen des Quartetts Moscow By Heart angekündigt hat. -pat