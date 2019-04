Im Oststadt-Kulturraum des frisch mit dem Bundesmusikpreis „Applaus“ ausgezeichneten Café Nun geht es im Singer/Songwriter-Kontext hochklassig weiter.

Programm-Highlight auf dem Papier: Multiinstrumentalist Florian Ostertag (Fr, 3.5.). Das Bandmitglied von Philipp Poisel präsentiert sein neues Album „Flo And The Machine“. Der eigentliche Monatstipp geht aber ans (zumal eintrittsfreie) Konzert der Kliffs (Sa, 11.5.). Dass das in Berlin ansässige, seit 2018 unter neuem Namen wiedervereinte kanadische Duo Mark Bérubé (Gitarre/Keyboard/Gesang) und Kristina Koropecki (Cello/Synthies/Gesang) für einen ganz besonderen Pop-Sound sorgt, kann man schon an seiner Instrumentierung ablesen.

Auch beim lyrisch-erzählenden ebenfalls in Deutschland sesshaft gewordenen Engländer Stephen Burch aka The Great Park (Sa, 13.4.) geht der Hut rum. Außerdem spielt noch die eindringliche finnische Alternative-Folk-Band Samoaja (Sa, 27.4.) und Willi Pfaff (Fr, 10.5.) singt am Klavier davon, wie es ist, „Wenn alle glücklich sind und sich verlieben“. Beginn: je 20.30 Uhr. -pat