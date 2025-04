Für die deutschen Metalcoretitanen war 2024 das Singlejahr.

„I Was A Happy Kid Once“, „Echoes“ und „Guilt Trip“ feat. Mental Cruelty sind intensiv wie eh und je, erkunden mit dem neuen Basser Iain Duncan, dessen klarer Gesang die Brachialität aufbricht, zugleich neue emotionale Tiefen und Klangtexturen. Supports auf Calibans „Back From Hell“-Tour sind In Hearts Wake, Cabal und Assemble The Chariots. -pat