Nach den beiden äußerst launigen Coveralben „Man spricht Deutsch“ und „Hartgeld im Club“ liefert die Düsseldorfer Metal-Institution den Beleg, dass sie das Komponieren nicht verlernt hat.

Mit „Metropolis“ erschaffen Callejon-Mastermind Bastibasti und Band den ultimativen Soundtrack zu ihrer eigenen düster-comichaften Schauerwelt. Support: The Disaster Area und As Everything Unfolds. -pat