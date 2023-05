2002 von Sänger Bastian „Bastibasti“ Sobtzick und Gitarrist Bernhard „Action“ Horn gegründet, feierte die Düsseldorfer Metalcore-Band mit dem zehnten Studioalbum „Eternia“ vergangenes Jahr 20. Jubiläum.

Nach über drei Jahren Tourabstinenz wird es in guter alter Callejon-Manier wieder laut, düster und schwitzig! Special Guests sind As Everything Unfolds und The Oklahoma Kid. -pat