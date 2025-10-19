Cara

Popkultur // Artikel vom 19.10.2025

Cara (Foto: Javier Morales)

Die multinationale Celtic-Folk-Band hat auch in der Region viele Fans.

Was nicht zuletzt an ihren beiden herausragenden Sängerinnen und ihren modernen Arrangements liegt – virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante Geigenpassagen und Balladen inklusive. -rw

So, 19.10., 19 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

